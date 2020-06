Perfekt! FC Bayern nach Sieg bei Werder Bremen zum achten Mal in Folge deutscher Meister

Der FC Bayern hat sich zwei Spieltage vor Ende der Bundesliga -Saison die achte deutsche Meisterschaft nacheinander gesichert. Die Münchner gewannen am Dienstagabend bei Werder Bremen 1:0 (1:0) und sind mit nun zehn Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Borussia Dortmund nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Daran würde auch ein Sieg des BVB am Mittwoch gegen Mainz 05 nichts ändern. Insgesamt ist es für die Bayern der 30. Meistertitel.

Großen Anteil am Erfolg kann Hansi Flick zugeschrieben werden. Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hatte nach der Entlassung von Niko Kovac im vergangenen November den Posten des Chefcoaches übernommen und sich aufgrund einer beeindrucken Bilanz (inzwischen 26 Siege in 29 Pflichtspielen) von einer Interims- zur Dauerlösung entwickelt. Ende April unterschrieb der 55-Jährige einen Vertrag bis 2023 . Nach dem Wiederbeginn der Spielzeit gewannen die Münchner alle sieben Pflichtspiele.

Nachdem der erste Triumph der Saison nun perfekt ist, kann der deutsche Rekordmeister die nächsten beiden Titel auf dem Weg zum Triple ins Auge fassen. Am 4. Juli geht es im Finale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen. In der Champions League, die voraussichtlich im August in Turnierform fortgesetzt werden soll, steht Flicks Mannschaft nach einem 3:0 im Achtelfinale-Hinspiel beim FC Chelsea so gut wie sicher im Viertelfinale.