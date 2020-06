Der FC Bayern wird Meister, Paderborn steigt ab: Erste Entscheidungen schon am kommenden 31. Spieltag möglich

Die Anzahl der Bundesliga-Spieltage in der aktuellen Saison wird weniger. Nach dem nächsten Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen gibt es kaum noch Zweifel daran, dass die Münchner ihre achte Meisterschaft in Folge einfahren werden. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung in der Tabelle auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Somit könnte der Rekordmeister schon am kommenden 31. Spieltag offiziell über den Titel jubeln.

Sollte der BVB sein nächstes Spiel gegen Fortuna Düsseldorf verlieren, und die Bayern einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einfahren, wäre die Meisterschaft perfekt - und Kapitän Manuel Neuer könnte einmal mehr die Schale in den Himmel strecken. Die Münchner müssen im Heimspiel jedoch auf die beiden Leistungsträger Thomas Müller und Robert Lewandowski verzichten, die gelbgesperrt sein werden. Sollte es noch nichts mit dem Titelgewinn nach dem Topspiel am kommenden Samstag werden, wäre die nächste Gelegenheit am 16. Juni: Dann muss die Flick-Elf beim einstigen Erzrivalen Werder Bremen ran.

Das Bundesliga-Restprogramm von Bayern, BVB und Leipzig im Überblick Wer darf am Ende über die Meisterschaft jubeln - der FC Bayern, Borussia Dortmund oder sogar noch RB Leipzig? Der SPORTBUZZER zeigt die Restprogramme der Bundesliga-Titelkandidaten. ©

Auch im Tabellenkeller könnte es am 31. Spieltag die erste Entscheidung geben, wenn der Tabellenletzte SC Paderborn am Samstag auf den Vorletzten Werder Bremen trifft. Die Ostwestfalen müssen vorzeitig mit dem Gang in die 2. Liga vorlieb nehmen, wenn sie gegen Werder Bremen verlieren oder unentschieden spielen und Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund gewinnt

Bundesliga-Endspurt: Mehrere Teams buhlen um die Europapokal-Plätze