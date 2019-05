Netzreaktionen zum 29. Meistertitel des FC Bayern: "Es macht immer noch Spaß"

Am Ende war es dann doch eindeutig. Der FC Bayern besiegte am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison den Europa-League-Halbfinalisten Eintracht Frankfurt auch in der Höhe verdient mit 5:1 (1:0). Niko Kovac krönte eine vor allem für ihn schwierige Spielzeit mit seiner ersten Meisterschaft als Trainer. Für die vor der Partie gebührend gefeierten Franck Ribéry, Arjen Robben und auch Rafinha gab es mit dem siebten FCB-Meistertitel in Folge ein Abschiedsgeschenk. Sowohl Ribéry als auch Robben erzielten gar beide nach ihrer Auswechslung noch einen Treffer.