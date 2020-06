Der FC Bayern wird Meister, Paderborn steigt ab: Dann könnten die ersten Bundesliga-Entscheidungen feststehen

Fünf Spieltage stehen in der aktuellen Bundesliga-Saison noch aus. Doch spätestens seit dem 1:0-Sieg des FC Bayern im direkten Duell gegen Verfolger Borussia Dortmund am 28. Spieltag deutet sich an, dass die Münchner ihre achte Meisterschaft in Folge einfahren werden. Sieben Punkte beträgt seither der Vorsprung in der Tabelle. Wann darf der Rekordmeister auch offiziell über den Titel jubeln?

Sollte der BVB seine nächsten beiden Spiele nicht gewinnen, und die Bayern die volle Anzahl von sechs Punkten einfahren, würde sich die Borussia auch offiziell aus dem Titelrennen verabschieden. Ob in München am 31. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach aber tatsächlich schon die Champagner-Korken knallen können, ist ungewiss. Denn: RB Leipzig könnte im Falle von zwei Siegen in den nächsten beiden Begegnungen weiterhin "nur" neun Zähler Rückstand auf den Titelverteidiger haben und wäre somit zumindest rechnerisch noch nicht geschlagen. Ein weiterer Bayern-Sieg in der darauffolgenden englischen Woche würde dann aber wirklich dafür sorgen, das Kapitän Manuel Neuer einmal mehr die Schale in den Himmel strecken könnte. Einziger Wermutstropfen: Die Münchner müssten dann erst einmal weit entfernt von der Heimat feiern. Am 16. Juni müssen sie beim einstigen Erzrivalen Werder Bremen ran.

Das Bundesliga-Restprogramm vom FC Bayern und BVB im Überblick Wer darf am Ende über die Meisterschaft jubeln - der FC Bayern oder Borussia Dortmund? Der SPORTBUZZER zeigt die Restprogramme der Bundesliga-Titelkandidaten ©

Aufgrund der engen Tabellenkonstellation im Keller ist die Lage mit Blick auf den Abstieg etwas komplizierter - zumal sich Werder Bremen und Eintracht Frankfurt am Mittwoch noch in einem Nachholspiel duellieren. Klar ist: Schlusslicht SC Paderborn könnte am 31. Spieltag bereits als erster Absteiger feststehen.

Bundesliga-Endspurt: Mehrere Teams buhlen um die Europapokal-Plätze