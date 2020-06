Kommentar zur Bundesliga-Dominanz der Münchner: Dieser FC Bayern steht erst am Anfang

Der Spruch hat mittlerweile einen Bart: Kinder, die nun in die Schule kommen, kennen keinen anderen deutschen Fußballmeister als den FC Bayern München. Ich habe mir den Spaß erlaubt und mal nachgeschaut: Bis zu meiner Einschulung holten neben den Münchnern immerhin noch der Hamburger SV (dreimal Meister, kein Witz!) und der VfB Stuttgart (aktuell ebenfalls Zweitligist) die Schale. Am Dienstag sicherte sich der FCB die inzwischen achte Meisterschaft in Serie, unfassbar.