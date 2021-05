Kommentar zur Meisterserie: Der FC Bayern kann auch den zehnten Titel schon einplanen

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kam zu Chefcoach Hansi Flick ins Trainerbüro, um mit Champagner auf dessen zweiten Meistertitel anzustoßen. Die Bayern-Spieler tanzten nach der 6:0-Machtdemonstration gegen Borussia Mönchengladbach rund um den Mittelkreis Arm in Arm, Schulter an Schulter und brüllten „Campeones! Campeones!“. Doch ohne Fans in der Allianz Arena und – noch – ohne Schale war’s nicht mal die halbe Meisterstimmung. Beim neunten Titel hintereinander mischten sich Freude und Routine.

Zumal die Bayern Titel Nummer zehn im Grunde schon einplanen können. Denn selbst in einer Spielzeit, in der sich die Münchner keineswegs krisenfest zeigten und der Machtkampf um Kompetenzen zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Verein erschütterte, war die Konkurrenz chancenlos. Dabei wirkte auch die Mannschaft nicht mehr so dominant und unschlagbar wie in der Triple-Saison. 40 Gegentreffer zeugen von Instabilität und fehlender Balance in einem Team, das keine qualitative Kadertiefe auf höchstem Niveau hat. Das viel zu frühe Pokal-Aus in Runde zwei bei Zweitligist Holstein Kiel und der unglückliche K.o. im Champions-League-Viertelfinale bei Paris St.Germain waren die Folgen und trüben das Gesamtbild.