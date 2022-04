Bayern-Meisterstück gegen Dortmund? BVB-Verteidiger Akanji will FCB-Titel am Samstag verhindern

Verteidiger Manuel Akanji will mit Borussia Dortmund verhindern, dass der FC Bayern München am kommenden Wochenende den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Bundesliga perfekt macht. Im Team des BVB wissen alle, erklärte Akanji dem TV-Sender Sky, dass dem Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Borussia ein Sieg reicht, um schon nach dem 31. Spieltag den Titel feiern zu können. " Und ja, darum wollen wir versuchen, dass so lange wie möglich zu verhindern ", sagte der Verteidiger des Tabellenzweiten.

Ob Akanji, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2023 läuft, in der kommenden Saison noch zum BVB-Kader gehören wird, ist jedoch offen. Der Schweizer wird vermehrt mit einem Abgang in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison kam der 26-Jährige auf 32 Pflichtspiele für das Team von Trainer Marco Rose. In der Bundesliga stand er zuletzt vier Mal in Folge in der Startformation.