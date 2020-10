Marseille statt Leeds: Bayern-Talent Michael Cuisance wechselt nach Frankreich

Nach seinem jüngst geplatzten Wechsel zu Leeds United verlässt Michael Cuisance den FC Bayern München nun kurz vor Ende der Transferfrist in Richtung Frankreich. Der 21-jährige Mittelfeldspieler absolvierte am Montag den Medizincheck bei Olympique Marseille. Die Münchener gaben die Einigung über eine Leihe bis Ende der aktuellen Saison noch am Abend bekannt. Über eine Kaufoption, von der Sky zuvor berichtet hatte, ließ der Rekordmeister nichts verlauten.