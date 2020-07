Bayern-Talent Michael Cuisance über Interesse von Olympique Marseille: "Ein legendärer Klub"

Der große Durchbruch blieb Michael Cuisance beim FC Bayern bislang verwehrt. Dennoch sorgt der 20-jährige Franzose für Interesse auf dem Transfermarkt . So soll nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe vor allem Olympique Marseille um den Junioren-Nationalspieler buhlen. Der zeigt sich geschmeichelt vom Interesse des Ligue-1-Klubs.

"Das schmeichelt mir. Marseille hat eine großartige Geschichte, wirklich großartig. Das ist ein legendärer Verein, der die Champions League gewonnen hat ", schwärmte Cuisance im Gespräch mit L'Equipe, betonte aber: "Ich konzentriere mich weiterhin auf das, was ich tun muss. Und das ist mein Projekt bei bei den Bayern."

Dabei möchte sich der 20-jährige auch nicht von seiner mäßigen ersten Saison in München abschrecken lassen. Nur zehn Pflichtspiele absolvierte der Franzose für den deutschen Rekordmeister, drei davon in der Startelf. "Ich möchte mehr spielen, mich durchsetzen", gab sich der Mittelfeldspieler kämpferisch und erklärte: "Ich weiß, dass ich so viel leisten kann wie diejenigen, die auf meiner Position spielen."