Michael Cuisance zum FC Bayern? Gladbach-Boss Eberl schließt Transfer nicht aus

Der mögliche Transfer von Mittelfeldtalent Michael Cuisance zum FC Bayern München nimmt Formen an. Nachdem zunächst Gerüchte über einen Wechsel des Franzosen von Borussia Mönchengladbach zum Rekordmeister laut wurden, äußerte sich am Donnerstag Gladbach-Sportdirektor Max Eberl auf einer Pressekonferenz ungewöhnlich offen über die Meldungen , wonach der 19-Jährige zum FCB abwandern könnte.

Gladbach-Boss Eberl ungehalten wegen Cuisance: "Es überrascht mich, dass..."

Cuisance, der in der Vorsaison unter Dieter Hecking kaum zum Zuge gekommen war (nur 402 Minuten Spielzeit) gilt unter Heckings Nachfolger Marco Rose eigentlich als einer der Gewinner der Vorbereitung. Um eine Saison wie im Vorjahr zu vermeiden, scheint der Franzose, dessen Vertrag in Gladbach noch bis 2023 läuft, nun aber einen Stammplatz gefordert zu haben. Eberl reagierte am Dienstag ungehalten: "Es ist überraschend für mich, dass die Unzufriedenheit so groß ist bei einem 19-Jährigen, dass er eine Stammplatz-Garantie fordert, die kein Spieler bei uns hat..."