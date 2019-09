Neue Gladbach-Kritik an Bayern-Zugang Michael Cuisance - Christoph Kramer: "Eine Sache des Respekts"

Auch nach seinem Wechsel zum FC Bayern haben sich bei Borussia Mönchengladbach die Wogen in Sachen Michael Cuisance offenbar noch immer nicht geglättet. Nachdem Manager Max Eberl und Trainer Marco Rose den Franzosen scharf kritisiert hatten, findet nun Ex-Nationalspieler Christoph Kramer deutliche Worte. "Positiv kann man sagen: Er ist unheimlich ehrgeizig, möchte unbedingt Stammspieler werden, Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen. Das sind erstmal gute Eigenschaften. Aber auf der anderen Seite geht es darum, wie man das umsetzt", sagte der Weltmeister von 2014 in der Sky-Sendung "Wontorra on Tour" und ging ins Detail.