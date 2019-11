FC Bayern München: Auch Ex-DFB-Stürmer Miroslav Klose wird Co-Trainer von Hansi Flick

Beförderung für Miroslav Klose - zumindest vorübergehend! Nach SPORTBUZZER-Informationen wird der Weltmeister von 2014 Co-Trainer von Hansi Flick. Der bisherige Trainer Niko Kovac war beim Deutschen Meister am Sonntagabend in Folge der 1:5-Niederlage in Frankfurt entlassen worden. Der Verein hatte daraufhin bekannt gegeben, dass der bisherige Co-Trainer Flick als Interimstrainer übernimmt. Klose, bisher Trainer der U17 bei den Bayern, wird ihm dabei nun als einer von zwei Assistenz-Trainern zur Seite stehen.