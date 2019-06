FC Bayern: Salihamidzic will Miroslav Klose befördern - Weltmeister zögert

Der FC Bayern München will Trainer Miroslav Klose mit größeren Kompetenzen und mehr Einfluss ausstatten - doch der Weltmeister zögert. Eigentlich sieht der Plan von Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor, den Weltmeister von 2014 zur neuen Saison vom U17- zum U19-Trainer zu befördern. Der 41-Jährige soll damit noch stärker als bislang mit der Einführung der FCB-Talente in den Profibereich betraut werden. Allein: Klose lässt Salihamidzic zappeln, hat der Personalrochade laut Kicker noch nicht zugestimmt.

Salihamidzic will Klose-Beförderung beim FC Bayern: "Traue ihm mehr zu"

In seiner ersten Saison als Cheftrainer führte er die U17 ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, wo die B-Junioren des FCB am späteren Meister 1. FC Köln scheiterte. Die Domstädter setzten sich im Endspiel in Dortmund gegen den BVB durch.