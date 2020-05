FC Bayern: Miroslav Klose soll sich nach Transfer von Kroatien-Talent erkundigt haben

Josko Gvardiol ist erst 18 Jahre alt und Innenverteidiger beim kroatischen Top-Klub. Der Junioren-Nationalspieler des Vizeweltmeisters überzeugte in dieser Saison bereits in der UEFA Youth League, der Junioren-Version der Champions League. Zudem absolvierte Gvardiol in der laufenden Spielzeit bereits fünf Erstliga-Partien bei den Profis. Laut dem Portal transfermarkt.de beträgt der Marktwert des jungen Kroaten 1,3 Millionen Euro und besitzt noch einen Vertrag in Zagreb bis 2022.