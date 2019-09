Die Partie FC Bayern München gegen 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist in diesem Jahr das Oktoberfestspiel für den Rekordmeister! Für den FC bedeutet das rein statistisch gesehen Hoffnung, denn die Rheinländer verloren keinen ihrer letzten vier Auftritte zur ,,Wies'n-Zeit" in München!

Die Kölner holten zum Oktoberfest in München vier Mal in Folge ein Remis, zuletzt gab es am 1. Oktober 2018 ein 1:1. Bei den Bayern stand der ,,Torwart-Streit" um Manuel Neuer (33) und seinen Herausforderter Marc-André ter Stegen (27) vom FC Barcelona in dieser Woche über den sportlichen Geschehnissen beim glanzlosen 3:0 (1:0)-Pflichterfolg zum Champions-League-Start gegen Roter Stern Belgrad. In der Bundesliga musste der Deutsche Meister am letzten Samstag ein 1:1 (1:1) bei RB Leipzig hinnehmen und verpasste die Tabellenführung. Diese wäre am Samstag dann möglich, wenn die Bayern Köln schlagen und Leipzig in Bremen verliert bzw. Freiburg zu Hause gegen den FC Augsburg patzen sollte. Die Kölner mussten zuletzt eine 0:1-Derbypleite gegen Borussia Mönchengladbach verkraften.