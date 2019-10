Down to Earth nach der Tottenham-Gala! Nach dem 7:2-Auswärtserfolg bei den Spurs ist es für Bayern-Trainer Niko Kovac (47) gar nicht so einfach gewesen, zum Liga-Alltag mit der Partie FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker!) zurückzukehren.