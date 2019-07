International Champions Cup, die dritte. In der Partie FC Bayern München gegen AC Mailand am Dienstag (3 Uhr MESZ) in Kansas City kann der deutsche Rekordmeister mit einem weiteren Sieg für ein erfolgreiches Ende der diesjährigen USA-Tour sorgen.

Die Münchner haben die Auftakt-Pleite gegen den FC Arsenal (1:2) bestens beantwortet und in Houston (Texas) mit dem 3:1 gegen Real Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt. Es war der erste Erfolg gegen die Königlichen seit dem Champions-League-Halbfinale 2012. Weltmeister Jérome Boateng (30) hat den Bayern-Kader unmittelbar nach der Partie gegen Real auf eigenen Wunsch und ,,aus privaten Gründen" verlassen. Dafür gab es anschließend viel Lob von Bayern-Trainer Niko Kovac (47). ,,Sportlich gesehen bin ich mit ihm sehr zufrieden", sagte der Berliner in Houston, ,,er hat so gespielt, wie ich ihn kenne, dafür ein großes Kompliment." Dass der portugiesische Europameister Renato Sanches in München bleibt, kann Kovac nur begrüßen: ,,Ich bin froh, dass er einsichtig ist und bei uns bleibt." Ob der Mittelfeldspieler gegen den AC Mailand auflaufen wird, ließ Kovac offen.

Der AC Mailand steigt erst mit der Partie gegen den FC Bayern München in den diesjährigen International Champions Cup ein. Für den siebenmaligen Champions-League-Sieger geht es dann am 28. Juli gegen Benfica Lissabon in Boston weiter, ehe man am 3. August in Cardiff auf den englischen Rekordmeister Manchester United trifft. Milan stellt sich mit dem neuen Trainer Marco Giampaolo (51) in den USA erstmals seinen Fans vor. Der Nachfolger von Weltmeister Gennaro Gattuso auf dem Schleudersessel in Mailand bringt ein rundum erneuertes Team mit in die Vereinigten Staaten. Mittelfeldspieler Franck Kessie von Atalanta Bergamo ließen sich die Rossoneri 24 Mio. Euro kosten, für Linksverteidiger Theo Hernández von Real Madrid zahlten sie 20 Mio. Euro.