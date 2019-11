Vorhang auf für den ,,deutschen Klassiker, FC Bayern München gegen den BVB am Samstag (18:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker), und noch nie wurden vorab so leise Töne angeschlagen. Kein ,,Mia san mia", keine Watzke-Giftpfeile in Richtung München.

Nach einer turbulenten Woche gibt es dazu in München eigentlich auch wenig Anlass. Niko Kovac (48) gefeuert, Co-Trainer Hansi Flick (54) ins Amt gehievt und eine über die Medien ausgetragene Trainersuche mit der öffentlich kommunizierten Absage an Grandseigneur Arsene Wenger (70) haben die Stimmung in München nicht wirklich gehoben. Dabei spricht die Statistik klar für die Bayern. In den letzten fünf Heimspielen gegen Borussia Dortmund gaben sie keinen einzigen Punkt ab und gewannen mit 22:3 Toren. Im Vorjahr bedeutete ein 5:0 im Gipfeltreffen die Wachablösung an der Tabellenspitze. Die Münchner gaben die Tabellenführung danach nicht mehr ab. Aber: Im DFL Supercup im August gab es beim 2:0 in Dortmund eine kleine Wiedergutmachung für den BVB.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc (57) nennt diese Zahlen aus München eine ,,Horror-Bilanz" und hat eine klare Forderung an das Team, das sich am Dienstag nach 0:2 erfolgreich gegen Inter Mailand aufbäumte und im Champions-League-Hit noch mit 3:2 gewann: ,,Wir müssen Männerfußball spielen, wir müssen Kerle sein." Jadon Sancho (19), der neben dem angeschlagenen Marco Reus mit nach Dortmund geflogen ist, glaubt indes: ,,Wer mehr Herz zeigt, wird gewinnen." Mehr Herz, mehr Mentalität, also auf gut Bayerisch ,,Mia san Mia", das zeigten die Münchner in den letzten Heimspielen gegen Borussia Dortmund. Dennoch klingen ihre Ansagen vor dem Hit ungewohnt zurückhaltend. ,,Dortmund ist die Ziellinie", gab sich Hans-Dieter Flick auf der Pressekonferenz am Donnerstag etwas kryptisch, ,,die wollen wir überschreiten, mit einem Sieg, das ist das, was mich antreibt, was die Mannschaft antreibt."

Das wird voraussichtlich ohne Philippe Coutinho und Thiago passieren, die aller Voraussicht nach wie beim 2:0-Erfolg gegen Olympiakos Piräus nur auf der Bank sitzen werden. Jérome Boateng sitzt seine Rotsperre aus dem Frankfurt-Spiel ab, für ihn könnte Lukas Mai in die Abwehr rücken. ,, „Dortmund ist ein ganz anderes Kaliber, wir müssen eine Schippe drauflegen.“ Und ja, auch „fußballerisch ist noch Luft nach oben“, sagte Hans-Dieter Flick am Donnerstag in München.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen BVB live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung auf Sky Bundesliga 1 startet schon um 17.30 Uhr. Reporter ist Wolff Fuß. Sebastian Hellmann und Weltmeister Lothar Matthäus melden sich aus der Allianz Arena.

Wird FC Bayern München gegen BVB live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine Live-Übertragung im Free-TV (ZDF) hatte es zudem erst am vergangenen Samstag bei Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München (5:1) gegeben. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund ist im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.