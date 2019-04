,,Deutscher Klassiker" zum 100.! Die Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) steigt in der Fußball-Bundesliga zum 100. Mal und elektrisiert alle Fans von Nord bis Süd. Die Borussia geht dank eines Last-Minute-Erfolges gegen den VfL Wolfsburg (2:0 / Beide Tore in der Nachspielzeit) mit zwei Zählern Vorsprung in dieses Duell, das von vielen Experten als die Vorentscheidung im Titelrennen gesehen wird. Die Bayern haben den Heimvorteil auf ihrer Seit und kämpften sich zuletzt am Mittwoch mit 5:4 gegen den wackeren Zweitligisten 1. FC Heidenheim ins Pokal-Halbfinale.

,,Es wäre schlimm, wenn Bayern gegen Dortmund verliert, denn das wäre eine Vorentscheidung um den Titel", sagt Bayern-Legende Giovane Elber bei t-online. Der Brasilianer hat mit den Münchnern so manches legendäre Titelrennen in der Bundesliga erlebt. ,,Die Dortmunder gehen als klarer Gewinner des vergangenen Spieltags in dieses Duell", ist Trainer-Idol Ottmar Hitzfeld (70) sicher. Der Lörracher, der für den BVB und den FC Bayern arbeitete, schreibt in einer Kicker-Kolumne (Donnerstag) weiter: ,,Den Bayern hilft nun allein ein Sieg, nur dann haben sie die Geschicke weiter selbst in der Hand. Bei einem Remis und noch sechs Spieltagen bleibt alles offen. Ein Sieg der Borussia hätte fatale Folgen für die Münchner."

Bei Borussia Dortmund ist man gewohnt gedämpft optimistisch. ,,Eine Vorentscheidung sehe ich selbst bei einem für uns positiven Spielausgang nicht", glaubt BVB-Manager Michael Zorc (56), als Spieler 1996 Sieger mit dem BVB im Meister-Duell mit den Münchnern, ,,ich habe zu viel Respekt vor den Aufgaben, die noch anstehen.Wir werden sehr gut vorbereitet nach München reisen. Mit der nötigen Anspannung, die es braucht, um Topleistungen abzurufen." Die Münchner redeten sich nach dem 5:4 im Pokal-Viertelfinale gegen Heidenheim stark: ,,Das moralische Plus müssen wir nutzen", sagte Thomas Müller nach der Partie gegen die Mannschaft von der Ostalb, ,,ich bin überzeugt, dass wir gegen Dortmund gewinnen."

Die Dortmunder sind neben der rheinischen Borussia aus Mönchengladbach das einzige Bundesliga-Team, das drei Mal in der 2005 eröffneten Allianz Arena gewinnen konnte. Den letzten Doppel-Erfolg mit zwei Siegen gegen die Bayern gab es in der BVB-Meistersaison 2011/2012 (1:0 / 1:0). Das Hinspiel gewann die Borussia nach zweimaligem Rückstand mit 3:2. Die letzten vier Spiele in der Bayern-Heimstatt gingen jedoch allesamt an den FCB. David Alaba, Joshua Kimmich und Thiago Alcantara sind auf Münchner Seite von einer Gelbsperre bedroht. Bei den Dortmundern ist kein Spieler unmittelbar von einer Sperre nach Gelben Karte für das nächste Spiel gegen Mainz 05 betroffen.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft bereits ab 17.30 Uhr wwauf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Wolff-Christoph Fuss. Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus melden sich live aus der Allianz Arena in München.

Wird die Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Bayern München gegen Borussia Dortmund gibt es - mit längeren Interviews - im Free-TV zuerst ab 23 Uhr im „Aktuellen Sport-Studio“ des ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

