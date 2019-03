Die Entscheidung fällt in München! Wie einst im Landesmeister-Halbfinale von 1981 wird auch das Champions-League-Achtelfinale in der Partie FC Bayern München gegen FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) in der bayerischen Landeshauptstadt entschieden.

An das Rückspiel damals im Olympiastadion hat Liverpools Klublegende und Rekord-Torjäger Ian Rush (57) nur gute Erinnerungen. ,,Ich spielte damals mit und in München gab es ein 1:1", erinnert sich der Waliser in einem Kicker-Interview (Montagsausgabe), ,,ich sprach mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß neulich beim Essen darüber, dass sie sie mit dem torlosen Remis im Hinspiel noch nicht durch waren. Jetzt ist es genauso." Für Rush ist klar: ,,Es ist immer noch ein komplett offener Vergleich." Auch, weil Liverpools Pracht-Offensive mit dem früheren Bundesliga-Profi Roberto Firmino, Mo Salah und Sadio Mané im Hinspiel in Anfield die PS nicht auf die Straße brachte. Liverpool, dass neben seinem Sturm-Trio in der Gruppenphase mit James Milner und Daniel Sturridge nur zwei weitere Torschützen hatte, erspielte sich kaum Chancen und das 0:0 wurde hinterher von vielen deutschen Medien als taktisches Meisterstück von Bayern-Coach Niko Kovac (47) angesehen. Die Bayern müssen im Rückspiel gewinnen, jedes Unentschieden mit Toren reicht dem FC Liverpool für die erneute Viertelfinal-Teilnahme. Ein 0:0 nach 90 Minuten würde in der Allianz Arena eine Verlängerung mit sich bringen. Diese Konstellation erlebten die Münchner gegen ein englisches Team zuletzt im legendären ,,Finale dahoam" gegen den FC Chelsea. Joshua Kimmich wird den Gastgebern gesperrt fehlen. Bei den Reds kehrt Abwehrchef Virgil van Dijk nach abgesessener Sperre aus dem Hinspiel in die Startelf zurück. Lediglich Vize-Weltmeister Dejan Lovren wird verletzungsbedingt fehlen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp (51) meisterte ihre Generalprobe gegen den FC Burnley (4:2) ähnlich souverän wie der FC Bayern beim 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg, der ihnen die Tabellenführung in der Bundesliga zurückbrachte. Am Dienstag wird Klopp in Melwood mit seinem Team noch einmal trainieren und erst dann die exakte Formation in der Verteidigung festlegen. Vieles spricht für den Ex-Schalker Joel Matip an der Seite von van Dijk.