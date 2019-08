Die Bayern peilen im zweiten Heimspiel dieser Saison endlich den ersten Sieg an. In der Partie FC Bayern München gegen Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) sind die Rollen klar verteilt. Mainz steht zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder auf dem letzten Tabellenplatz und weist bereits nach zwei Spieltagen die schlechteste Tordifferenz aller 18 Klubs auf.

Was macht man in so einem Fall? Man schlägt noch mal auf dem Transfermarkt zu. Die Mainzer holten in dieser Woche Adam Szalai zurück. Der Ungar, der einst mit den ,,Bruchweg-Boys" um André Schürrle und Lewis Holtby die Liga aufmischte, soll vor allem die Lücke schließen, die durch den langfristigen Ausfall von Jena-Philipp Mateta entstand. ,,Adam ist genau der richtige Spieler, der uns nicht nur ergänzt, sondern auch anführt", erklärte FSV-Geschäftsführer Rouven Schröder bei Szalais Vorstellung in Mainz. Und Szalai weiß, wie man Bayern schlägt: 2010 traf er beim 2:1, dem ersten Sieg für die Rheinhessen überhaupt in München.

Beim FC Bayern scheint die ,,Mia san Mia"-Welt nach dem klaren 3:0-Erfolg auf Schalke und der Vertragsverlängerung von Tor-Maschine Robert Lewandowski (31) bis 2023 wieder in Ordnung zu sein. Ab 2020 verstärkt zudem ,,Torwart-Titan" und Klublegende Oliver Kahn (50) den FC Bayern im Vorstand. Diskussionen gab es nach dem Sieg in Gelsenkirchen vor allem um das System mit Leihspieler Philippe Coutinho (27) auf der Zehner-Position. Dabei wäre Weltmeister Thomas Müller (29) außen vor geblieben. Einige Boulevardmedien schrieben Müller gar schon zum großen Verlierer des Coutinho-Deals.

Bayern-Trainer Niko Kovac (47) will davon nichts wissen. ,,Ich weiß, was Thomas kann und wie wichtig er für uns ist", erklärte Kovac in München, ,,er hat eine absolute Wichtigkeit für diese Mannschaft. Er ist ein feiner Kerl und ein toller Fußballer." Debatte beendet? Das Mainz-Spiel wird es zeigen. Gegen die ,,Null-Fünfer" könnte Müller trotz dieser Aussagen von Kovac nur die Bank-Rolle bleiben. Fun Fact am Rande: Mainz 05, das die letzten drei Spiele gegen die Münchner allesamt verlor, steht erstmals seit 2007 wieder am Tabellenende. Länger war nur ein Klub nicht Letzter und der heißt FC Bayern München - am ersten Spieltag 1974/75 und nach dem denkwürdigen 0:6 gegen Kickers Offenbach im Frankfurter Waldstadion...

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Mainz 05 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern München gegen Mainz 05 am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter: Wolff Fuß. Konferenz-Redakteur: Kai Dittmann.

Wird FC Bayern München gegen Mainz 05 live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC Bayern München gegen Mainz 05 ist im Free-TV am Samstag zuerst in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr und später ab 23 Uhr im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Mainz 05 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Mainz 05 an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

