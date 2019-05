Gibt es noch eine theoretische Chance für die Roten, den Abstieg zu vermeiden? Die Partie FC Bayern München gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) kann und wird wohl entscheidend sein. Dabei muss Hannover nicht nur seinen München-Fluch brechen, sondern zeitgleich auf Schützenhilfe aus Berlin hoffen. Nur wenn Hertha BSC den VfB Stuttgart im Parallelspiel schlägt, haben Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg, der beim VfL Wolfsburg antritt, noch die Möglichkeit, in der Liga zu bleiben.

Dafür müsste viel passieren, doch wie schnell man die Bayern überrumpeln kann, hat der 1. FC Nürnberg am letzten Sonntag beim 1:1 gezeigt. Die Statistik spricht allerdings eine klare Sprache. Bayern München gewann die letzten 12 Spiele gegen Hannover 96 allesamt. Einen solchen Negativlauf hat es für Hannover ligahistorisch gesehen gegen keinen anderen Verein gegeben. Das Hinspiel am 15. Dezember 2018 war mit 4:0 eine klare Angelegenheit für den Rekordmeister, der zu Hause 25 von 28 Duellen gegen die Niedersachsen gewinnen konnte. Hannover gewann in seiner gesamten Bundesliga-Zugehörigkeit nur ein einziges Mal in München. Das war in der Saison 2006/2007, als Hannover als Tabellenletzter mit 1:0 beim FC Bayern gewann. Gleichzeitig war es die letzte Niederlage des FC Bayern gegen ein Bundesliga-Schlusslicht.