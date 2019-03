Wie stecken die Bayern den Champions-League-Knockout weg? Die Partie FC Bayern München gegen Mainz 05 am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wird sicher mit dieser Frage überschrieben, wobei die Antwort nur ,,mit einem Pflichtsieg" lauten kann. Mainz 05 verlor das Hinspiel mit 1:2 und konnte in 12 Duellen in München nur zwei Mal siegen. Aber: Den letzten Mainzer Sieg in der bayerischen Metropolle gab es in einer Nicht-Meistersaison des FC Bayern, 2010/2011 und mit 2:1.