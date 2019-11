Champions League: FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus live im TV und im Online-Stream sehen

Spiel eins nach Kovac! Die Partie FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch live im SPORTBUZZER-Ticker) ist das Champions-League-Debüt für Hans-Dieter Flick. Der Ex-Bayernprofi und DFB-Trainer hat die Bayern am Dienstag erst als Interimstrainer übernommen.

Die Trainersuche beim FC Bayern nach dem ,,Aus" für Niko Kovac (48) am Sonntag überschattet das Rückspiel gegen den griechischen Rekordmeister. Vor allem gehen dem FC Bayern auf dem Rasen langsam die Abwehrspieler aus. Niklas Süle und Lucas Hernández fehlen verletzt, Jérome Boateng dürfte nur in diesem Spiel zum Einsatz kommen, da der Weltmeister von 2014 nach seiner Roten Karte in Frankfurt in der Bundesliga gesperrt ist. Möglich ist auch ein Einsatz von Javi Martinez, der bei Kovac zuletzt auf der Bank saß, in der Innenverteidigung.

Neben Martinez dürften Thomas Müller und Joshua Kimmich auf jeden Fall in Hans-Dieter Flicks erster Bayern-Startelf als Trainer stehen. Gewinnen die Münchner, fehlt ihnen unabhängig vom Parallelspiel Roter Stern Belgrad gegen Tottenham Hotspur rechnerisch nur noch ein Punkt, um ins Achtelfinale einzuziehen. ,,Wir waren in den letzten Wochen immer einen Tick zu spät und hatten vielleicht nicht ganz das Vertrauen in die eigene Leistung. Wir werden Veränderungen vornehmen. Ich will auch eine Mannschaft haben, die sich für Samstag einspielt", sagte Hans-Dieter Flick bei seiner ersten Pressekonferenz als Bayern-Chefcoach am Dienstag. Am Samstag (18.30 Uhr) treffen die Münchner im Bundesliga-Klassiker vor heimischer Kulisse auf Borussia Dortmund, das mit einem 3:2 (0:2)-Erfolg im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand anreist.

Der Gegner Olympiakos Piräus steht mit nur einem Punkt, 2:2 zum Start gegen die Tottenham Hotspur, in Gruppe B auf dem letzten Tabellenplatz und hat nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen. Realistisch ist für die Griechen eigentlich nur noch Platz drei im direkten Duell mit Tottenham und Roter Stern Belgrad. ,,Wir glauben an uns, wir sind hier, um unser Bestes zu geben. Unsere Ansprüche sind hoch und wir wollen in der Allianz Arena Geschichte schreiben. Wir werden mit viel Leidenschaft und Geduld spielen müssen und wir müssen alle guten Chancen, die wir uns erspielen, nutzen", sagt Olympiakos-Trainer Pedro Martins. Olympiakos Piräus ist seit vier Jahren (2:1 gegen Dinamo Zagreb) ohne Sieg in der Königsklasse. Von den elf Partien seitdem hat der griechische Branchenführer neun verloren.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus live im TV? Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Champions-League-Gruppenspiel FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch live und exklusiv. Kommentator ist Martin Groß, in der Konferenz ist Wolff Fuß am Mikrofon.

Wird das Spiel FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus live bei Sky übertragen?

Nein, DAZN und Sky teilen sich seit 2018/2019 die Exklusivrechte für die Champions League. Seitdem gibt es keine CL-Spiele mehr im Free-TV. Eine Zusammenfassung der Partie FC Bayern München gegen Olympiakos Piräuse gibt es im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD nach Mitternacht und am Donnerstag bei NITRO rund um die Europa-League-Live-Übertragung ab 20.15 Uhr.

Gibt es einen Livestream? Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch zum Champions-League-Spiel FC Bayern MÜnchen gegen Olympiakos Piräus an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

