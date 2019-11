Abschied von der Macht, aber noch kein Ende von der ,,Abteilung Attacke"! Wenn Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß (67) sich am Samstag ab 19 Uhr auf der Jahres-Hauptversammlung des FC Bayern im Audi Dome in München verabschiedet, bedeutet das noch lange nicht, dass sich der Macher komplett in die zweite Reihe zurückzieht.

,,Ich werde den Verein auch weiterhin bewachen wie eine Glucke", verspricht Hoeneß, der den FC Bayern München in 40 Jahren als Manager und Präsident zu dem gemacht hat, was er heute ist: Rekordmeister und neben Borussia Dortmund einziger Global Player des deutschen Fußballs. Seine TV-Auftritte, seine Kommentare, seine Transfers, aber auch seine Affären wie 2000 gegen Christoph Daum und seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung im März 2013 sind legendär. Kein Bayern-Präsident hat das Amt mehr geprägt als der Ulmer Hoeneß, der die Steuer-Affäre als ,,den allergrößten Fehler" bezeichnet. Hoeneß am Donnerstag in BILD: ,,Das bereue ich zutiefst und Kritik daran ist absolut berechtigt."

Uli Hoeneß - seine besten Sprüche ...zu Real Madrids Bemühungen um Franck Ribery: „Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery.“ © imago

Der Abschied der Vereinslegende steht am Freitagabend in München im Mittelpunkt, aber auch die Boulevardmedien fahren für und mit Hoeneß noch einmal groß auf. BILD druckte in dieser Woche eine Serie mit dem Titel ,,Servus, Mister FC Bayern" und berichtete am Donnerstag über Hoeneß' Zeit im Gefängnis von geteilten Hostien und Schafkopf-Runden hinter Gittern. Beim Hoeneß-Abschied am Freitag werden 5.000 FCB-Mitglieder im Audi Dome erwartet. Dazu wird es die Inthronisierung des neuen Bayern-Präsidenten Herbert Hainer geben.

Die Karriere von Uli Hoeneß beim FC Bayern in Bildern Uli Hoeneß und der FC Bayern - zwei Namen, die für viele Fans untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist die Zeit des ehemaligen Nationalspielers seit seinem Amtsantritt als Bayern-Verantwortlicher in Bildern. ©

Wie sehe ich den Hoeneß-Abschied beim FC Bayern live im Stream?

Den Live-Stream zur Jahreshauptversammlung mit der Verabschiedung von Uli Hoeneß stellt der FC Bayern München am Freitag ab 19 Uhr auf allen digitalen Medienkanälen kostenlos zur Verfügung, also im Browser auf fcbayern.com, Youtube und Facebook sowie via App auf dem Smartphone und Tablet.