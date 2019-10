Die Großen ärgern - das kann Union Berlin! Das haben die Eisernen schon am dritten Spieltag gezeigt, als sie Borussia Dortmund sensationell mit 3:1 bezwangen. Nun geht es in der Partie FC Bayern München gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den nächsten Branchenriesen.

FC Bayern München gegen Union Berlin - Dieses Duell gibt es überhaupt zum ersten Mal in einem Pflichtspiel. Die Eisernen sind der 54. Gegner des FC Bayern München in der Bundesliga. Nur gegen Preußen Münster gab es keine Spiele des FC Bayern in der deutschen Fußball-Eliteliga. Und: Gegen jeden der bisherigen 53 Kontrahenten hat der FC Bayern München mindestens ein Mal gewonnen.

Gegen die Klubs, die nur eine Saison in der Bundesliga spielten, ließen die Bayern nur 1986/87 gegen Blau-Weiß 90 Berlin beim 1:1 in der damals noch geteilten Stadt Punkte liegen. Es den Blau-Weißen aus West-Berlin gleich zu tun, könnte also eine besondere Motivation für die Köpenicker sein. ,,Man hat schlussendlich immer eine Chance", gibt auch Union-Trainer Urs Fischer die Partie vor dem Anpfiff nicht verloren ,,dann musst du aber das gesamte Potenzial abrufen und ans Limit gehen. Wir müssen hoffen, dass die Bayern nicht ihren besten Tag erwischen. Wenn wir es ihnen schwer machen, glaube ich schon, dass wir eine Chance haben." Wie es gehen kann, hat zuletzt der FC Augsburg beim zugegeben glücklichen 2:2 gegen den Rekordmeister gezeigt.

Die Bayern mussten die Dienstreise nach Piräus in der Champions League (3:2) teuer bezahlen. Rekord-Neuzugang Lucas Hernández fällt nach einer Sprunggelenksverletzung über Wochen aus. ,,Uns gelingt im Moment die Defensive nicht", sagt Bayern-Trainer Niko Kovac (48), ein gebürtiger Berliner, ,,wir machen zu viele individuelle Fehler, wir müssen die Chancen des Gegners und die Gegentreffer minimieren. Union wird engmaschig stehen und gut verteidigen, dafür müssen wir Lösungen finden." In den letzten drei Bundesliga-Spielen hat der FC Bayern immer mindestens zwei Gegentreffer, das hat es zuletzt vor 15 Jahren unter Felix Magath gegeben.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Union Berlin live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern München gegen Union Berlin am Samstag live und exklusiv. Reporter ist Kait Dittmann. In der Konferenz ist Oliver Seidler der zuständige Redakteur. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 und HD.

Wird FC Bayern München gegen Union Berlin live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC Bayern München gegen Union Berlin gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD Sportschau und ab 23 Uhr im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF. DAZN-Kunden können die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Union Berlin bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Union Berlin an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

