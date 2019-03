München, die 22.! In der Partie FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) warten die Wölfe seit 21 Spielen auf einen Sieg. Noch nie gab es einen Dreier der Niedersachsen in der Allianz Arena oder zuvor im Olympiastadion.

Vor allem einen Spieler fürchten sie in Wolfsburg über die Maßen: Robert Lewandowski (30). Der Bayern-Torjäger erzielte in den letzten sieben Duellen gegen den VfL 14 Tore. Auch im Hinspiel trug sich ,,Lewy" zwei Mal in die Torschützenliste bei den Bayern ein. Länger als Lewandowskis Serie hielt nur die Tor-Strecke von Schalke-Legende Klaus Fischer (69), der zwischen 1969 und 1974 in neun Spielen in Folge gegen den VfB Stuttgart traf.

Bilder vom Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München Wolfsburgs Yannick Gerhardt (links) spitzelt den Ball vor Münchens Thiago weiter. ©

Bei den Bayern überwiegt neben der Aussicht, im Fernduell mit Borussia Dortmund mit einem um zwei Tore höheren Sieg die Tabellenspitze erobern zu können, vor allem die Enttäuschung über die Ausbootung des Münchner Trios Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller aus der Nationalmannschaft. ,,Ich weiß, dass meine Spieler von dieser Entscheidung sehr enttäuscht waren", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac (47) am Freitag in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,aber sie sind Vollprofis und wissen mit der Situation professionell umzugehen. Ich erwarte sogar von allen Dreien in den nächsten Wochen eine Trotzreaktion."

Die Wolfsburger konnten in München noch nie gewinnen und holten seit 1997 in der bayerischen Metropole nur zwei mickrige Punkte. Insgesamt gewannen sie nur vier von 43 Duellen gegen den Branchenriesen, u. a. in der Meistersaison 2008/2009 (5:1). Die Aussicht, zumindest bis Montag auf Rang fünf springen zu können, ist also gering. ,,Uns erwartet ein starker Gegner, man merkt, dass die Bayern wieder Lunte gerochen haben", sagte der frühere Bayern-Profi Labbadia (u. a. Deutscher Meister 1994) vor dem Spiel, ,,wir gehören aber zu den auswärtsstärksten Teams und von daher wird es ein interessantes Spiel." Auf Münchner Seite wird es noch kein Comeback von Arjen Robben geben, dafür melden sich David Alaba, Leon Goretzka und Franck Ribéry fit. Maxi Arnold, Jerome Roussilon und Wout Weghorst droht im Verwarnungsfall eine Gelbsperre im nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Bei den Bayern könnte es Alaba, Joshua Kimmich und Thiago treffen.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter ist Martin Groß, in der Konferenz begleitet Tom Bayer die Bayern.

Wird die Partie FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau und später ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

