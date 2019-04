Die Bayern-gegen-Werder-Woche, Teil eins! Mit dem Spiel FC Bayern München gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es für beide Mannschaften in die heiße Phase. Am Mittwoch steht dann - in Bremen - das Pokal-Halbfinale an.

Die tierisch selbstbewussten Bayern gehen nach den Kantersiegen gegen Borussia Dortmund (5:0) und bei Fortuna Düsseldorf (4:1) auch mit enorm breiter Brust in das Spiel gegen Bremen. Die letzten 16 Spiele gewannen die Münchner alle, das ist die längste Siegesserie in einer einzelnen Begegnung in der Bundesliga. In diesen Spielen gelangen den Bayern sagenhafte 61 Treffer, im Schnitt also vier Tore pro Partie. Im Hinspiel gelangen Serge Gnabry beide Treffer für den Rekordmeister.

,,Es ist eine besondere Situation, dass wir innerhalb von einer Woche zwei Mal auf Bremen treffen", sagt Bayern-Coach Niko Kovac (47), ,,aber wir müssen uns auf das erste Spiel in der Bundesliga fokussieren. Bremen ist ein Gegner, der in Topform ist und den wir sehr ernst nehmen." Die Münchner haben mit einem Sieg die Chance, Verfolger Borussia Dortmund vor seinem Auswärtsspiel am Ostersonntag beim SC Freiburg mit dann vier Punkten Vorsprung unter Zugzwang zu setzen.

,,Die Bayern haben in den letzten 17 Spielen konstant Ergebnisse geliefert", sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt über den Gegner von der Isar, ,,wir treffen auf die stärkste deutsche Mannschaft, denn das sind sie immer noch. Wir haben aber auch Waffen und Ideen, die wir einsetzen werden."

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Werder Bremen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Bayern München gegen Werder Bremen am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter in der Allianz Arena: Kai Dittmann, Wolff-Christoph Fuss kommentiert in der Konferenz aus dem Münchner Sky-Studio.

Wird die Partie FC Bayern München gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Erste Bilder der Partie FC Bayern München gegen Werder Bremen im Free-TV gibt es erst ab 22.45 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff eine längere Zusammenfassung an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

