Müller fällt aus, Startelf-Garantie für Choupo-Moting: Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Personal-Update

Der FC Bayern München geht in das kommende Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) ohne Thomas Müller. Der Offensivspieler, der bereits unter der Woche kürzer treten musste, wird krankheitsbedingt ausfallen. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag vor der Partie. Robert Lewandowski, der im Zuge der Vorbereitung auf das Mainz-Spiels ebenfalls mit dem Training aussetzen musste, ist indes wieder mit dabei.

Trotz der Rückkehr des sechsmaligen Bundesliga-Torschützenkönigs wird Eric Maxim Choupo-Moting in der Startelf stehen. "Choupo wird auf jeden Fall beginnen", sagte Nagelsmann. Der Angreifer sei aufgrund des Afrika-Cups sowie Blessuren an Knie und Rücken "lange weg" gewesen und habe deshalb "nicht so viel Spielzeit gesammelt, wie er verdient gehabt hätte." Dennoch wird Star-Stürmer Lewandowski nicht auf der Bank Platz nehmen müssen. So plant der Bayern-Coach mit dem Polen und Choupo-Moting von Beginn an. "Wir sind recht flexibel mit ihm. Er kann verschiedene Positionen spielen."

Zudem deutete Nagelsmann mit Blick auf den bereits gesicherten Meistertitel in der Bundesliga eine weit reichendere Rotation an. "Wir werden dem einen oder anderen Spieler eine Chance von Anfang an geben", so der 34-Jährige. Dazu zähle auch Marcel Sabitzer. Zuviel wolle der FCB-Trainer jedoch nicht wechseln. "Wir werden sicherlich den einen oder anderen Spieler einen Ticken früher einwechseln. Aber wir werden nicht alles ummodeln, sondern weiter einen gewissen Stamm von Spielern haben, da denke ich an Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die gut trainiert haben“, so Nagelsmann.