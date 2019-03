Rummenigge ohne Verständnis für DFB-Aus von Bayern-Trio: "Nicht gerade altes Eisen"

Die DFB-Elf triumphiert in Brasilien - Das sind die Weltmeister von 2014! ©

Rummenigge findet Zeitpunkt der Bekanntgabe fragwürdig

Löw habe sich entschieden, den Umbruch "im radikalen Stil" zu vollziehen, bemerkte Rummenigge. "Wir hatten keine Kenntnis davon und waren wie alle sehr überrascht." Die Art und Weise hatten die Bayern-Bosse schon in ihrer Erklärung kritisiert: Der "Zeitpunkt und die Umstände der Bekanntgabe dieser Entscheidung an die Spieler und die Öffentlichkeit" sei "fragwürdig", hieß es. Rummenigge: "Das letzte Länderspiel war im November. Jetzt sind wir im März. Ab Samstag haben wir eine sehr wichtige, wegweisende Woche vor uns mit dem Spiel gegen Wolfsburg, dann gegen Liverpool und Mainz am Sonntag. Da geht es um wahnsinnig viel."