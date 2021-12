Der FC Bayern München ist, wie gewohnt, die Macht der Bundesliga. Am Samstag spielen die Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30, live im SPORTBUZZER-Ticker). Mit vier Siegen aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen und dem 3:0 Erfolg über den FC Barcelona in der Champions League ist der Rekordmeister aktuell wieder in Top-Verfassung. Zuhause holte man 18 von möglichen 21 Punkten, nur Dortmund holte diese Saison im Heimstadion mehr. Diese Serie möchte das Team, von Trainer Julian Nagelsmann fortsetzen. Zum Unglück der Münchener fehlen sowohl Joshua Kimmich (aufgrund der Nachwirkungen seiner Corona-Infektion) als auch Leon Goretzka und Marcel Sabitzer im Mittelfeld. Serge Gnabry dagegen kehrt zurück. Mit einem Sieg wäre die Herbstmeisterschaft zum Greifen nah. Wenn auch vor leeren Rängen. Seit letzter Woche sind in Bayern wieder Geisterspiele angesagt.

