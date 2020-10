Bayern-Youngster Armindo Sieb fehlt nach Profi-Debüt in DFB-Pokal wochenlang verletzt

Nach einer guten Stunde hatte Trainer Hansi Flick Sieb für Douglas Costa eingewechselt. Dieser zeigte gute Ansätze gegen den Fünftligisten aus dem Rheinland, musste aber nach 26 Minuten durch seinen Kollegen Daniels Ontuzans ersetzt werden. Der 20 Jahre alte Lette ist ein Bayern-Eigengewächs und spielt normalerweise für die U23 in der 3. Liga. Bei Instagram zeigte Sieb ein Bild seines verletzten Fußes. "Froh, mein Debüt für Bayern absolviert zu haben, aber leider habe ich mir eine schwere Verletzung zugezogen" , schrieb er, kündigte aber auch sofort an: "Ich werde stärker als zuvor zurückkommen."

Flick sprach bereits kurz nach der Pokal-Partie von einem "Wermutstropfen". Er hatte einer ganzen Reihe von Talenten in den vergangenen Monaten im Training, aber auch in Pflichtspielen die Chance gegeben, sich anzubieten und dauerhaft bei den Bayern-Profis mit zu mischen. Am auffälligsten agierten dabei bisher Verteidiger Chris Richards (20) und Offensivspieler Jamal Musiala, für den der Coach besonders viel Lob fand: "Jeder sieht, dass er am Ball eine enorme Qualität hat. Er ist sehr selbstbewusst und frech." Der 17 Jahre alte Musiala war erst im Sommer 2019 in die U17 des Klubs gewechselt und hat seitdem die U19 und die U23 durchlaufen bzw. übersprungen und steht seit Saisonbeginn regelmäßig im Aufgebot des FCB.