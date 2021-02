FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld live im TV und Online-Stream sehen

Nach dem Titel bei der Klub-WM geht es für den FC Bayern am Montag (20.30 Uhr) wieder in der Bundesliga weiter. Vier Tage nach dem Erfolg in Katar wollen die Münchner den nächsten Sieg gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld einfahren. Bei einem Sieg gegen die Ostwestfalen würde der deutsche Rekordmeister den Abstand an der Spitze wieder auf sieben Punkte ausbauen. Doch der FC Bayern geht personell angeschlagen in die Partie.

