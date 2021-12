Bayern-Aufstellung gegen Barcelona fix: Nagelsmann bringt Musiala – Süle ersetzt Hernandez

Nach dem spektakulären 3:2-Erfolg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund empfängt der FC Bayern München den FC Barcelona zum letzten Champions-League -Spiel im Jahr 2021. Für die Bayern geht es nicht mehr um viel: Der Gruppensieg ist schon in trockenen Tüchern , was nun folgen kann, ist nur die Kirsche auf der Torte: Beispielsweise eine perfekte Gruppenphase mit 18 Punkte aus sechs Spielen oder dass Robert Lewandowski noch eine Bestmarke einstellt: Sollte er erfolgreich sein, hat er in jedem Königsklassen-Gruppenspiel in dieser Saison getroffen - das schafften bisher nur Cristiano Ronaldo und Sebastien Haller.

Personell muss Trainer Julian Nagelsmann auf die potenziellen Stammspieler Serge Gnabry (Adduktorenprobleme), Leon Goretzka (Hüftprobleme), Joshua Kimmich (nach Corona-Infektion) und Marcel Sabitzer (Wadenprobleme) verzichten. Zudem fallen Eric Maxim Choupo-Moting, Michael Cuisance, Bouna Sarr und Josip Stanisic weiterhin aus. Trotzdem will Nagelsmann keine "XXL-Rotation" durchführen. "Die Stammkräfte werden morgen schon beginnen. Wir werden mit der besten Mannschaft antreten", kündigte er im Vorfeld auf die Partie gegen die Katalanen an. Diese Ansage hat Nagelsmann nun in die Tat umgesetzt. Gegen Barcelona rotiert Niklas Süle für Lucas Hernandez in die erste Elf. Zudem erhält Jamal Musiala die Chance von Beginn an.