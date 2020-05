Bayern-Aufstellung bei Union Berlin fix: Lewandowski nach Verletzung in Startelf - Coman auf der Bank

Und die Gelegenheit lässt der Coach sich nicht entgehen: Torjäger Robert Lewandowski kehrt nach seiner Schienbeinverletzung in die Startelf der Bayern zurück. Flügelstürmer Kingsley Coman, der zuletzt an einer Zerrung laboriert hatte, nimmt dagegen zunächst auf der Bank Platz. In der Anfangsformation steht dagegen Nationalspieler Leon Goretzka, genau wie Mittelfeld-Stratege Thiago. Lewandowski wird in der Offensive flankiert von Serge Gnabry und Thomas Müller.