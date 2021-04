FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Doch Leverkusen wird den Münchenern das Feld keineswegs kampflos überlassen. Denn das Team um Neu-Trainer Hannes Wolf befindet sich mitten im Kampf um das internationale Geschäft. Als Tabellensechster ist die Werkself vier Punkte vor Gladbach und zwei Punkte hinter dem BVB zumindest mit Blick auf die Europa League in einer ordentlichen Ausgangslage. Und für Coach Wolf begann die Amtszeit bislang durchaus ansprechend. Gegen Schalke 04 (2:1) und den 1. FC Köln (3:0) gelangen zwei Erfolge, nur beim Remis in Hoffenheim (0:0) ließ man Federn. Folgt in München der nächste Dreier?