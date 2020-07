Als Back-Up für Lewandowski? FC Bayern angeblich an Monaco-Stürmer Ben Yedder interessiert

Holt der FC Bayern München einen neuen Stürmer? Das legt zumindest ein Bericht der französischen Zeitung Nice-Matin nahe. Demnach soll der Deutsche Meister an einem Transfer von Wissam Ben Yedder interessiert sein. Im Falle eines Transfers würden die Bayern einem ihrer ehemaligen Trainer den Top-Angreifer wegkaufen. Ben Yedder steht aktuell nämlich bei der AS Monaco unter Vertrag – dort neuerdings Coach: Niko Kovac .

Ben Yedder wechselte erst vor der abgelaufenen Saison vom FC Sevilla ins Fürstentum und wusste in seiner Premieren-Saison bei den Monegassen direkt zu überzeugen: In 26 Partien in der wegen der Corona-Pandemie verkürzten Saison der Ligue 1 erzielte er 18 Treffer und steuerte sieben Vorlagen bei. Kein anderer Spieler schoss mehr Tore – PSG-Star Kylian Mbappé wurde trotzdem zum Torschützenkönig erklärt. Ben Yedder hatte nämlich mehr Tore per Elfmeter erzielt als sein Kollege aus der französischen Nationalmannschaft.