Dietmar Hamann besorgt um FC Bayern nach 1:5-Debakel gegen Frankfurt: "In Einzelteile aufgelöst"

Hamann analysierte die Partie, die die Bayern ab der 10. Minute wegen einer Roten Karte gegen Jerome Boateng in Unterzahl absolvieren mussten, schonungslos. "Die Mannschaft hat sich heute in viele Einzelteile aufgelöst", stellte der ehemalige FCB-Profi fest. Nachdem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in den vergangenen Wochen klare Bekenntnisse zu Kovac vermied und Präsident Uli Hoeneß - eigentlich ein klarer Befürworter des Trainers - öffentlich mehr Einsatzzeit für Javi Martinez forderte, meint der 46-Jährige zudem, dass dem Bayern-Coach die "Autorität untergraben" wurde. Hamanns Schlussfolgerung: "Wenn man eine schwache Führung hat, schauen die Spieler auf sich selbst. Dann ist so etwas wie heute nicht überraschend. Das war keine Mannschaft, das waren elf Einzelspieler."