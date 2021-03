FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Ein Titelduell ist dieser deutsche Clásico nicht, die Brisanz trotzdem riesengroß. Auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft will Tabellenführer FC Bayern gerade am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) als größten Rivalen des vergangenen Jahrzehnts ein Zeichen der Stärke setzen. "Spiele gegen Dortmund sind immer besonders", hob der Münchner Nationalspieler Joshua Kimmich hervor. "Wir haben zwar ein paar Punkte Vorsprung, aber Dortmund hat die Qualität oben mitzuspielen. Daher macht die Mentalität am Ende vielleicht den Unterschied."

