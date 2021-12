Bayern-Boss Oliver Kahn zur weiteren Katar-Partnerschaft: "Kann gar nichts ausschließen"

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn spielt beim Streitthema Katar auf Zeit. Der 52-Jährige schließt eine Fortsetzung der bei vielen Vereinsmitgliedern und Fans umstrittenen Partnerschaft mit der Fluglinie Qatar Airlines über 2023 hinaus darum auch nicht aus. " Ich kann gar nichts ausschließen ", sagte Kahn am Sonntag bei Sky 90.

"Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir uns damit auseinandersetzen", sagte der Vorstandsvorsitzende etwas mehr als eine Woche nach der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters, bei der das Thema Katar emotional hochgekocht war. Kahn deutete am Sonntag an, dass die Vereinsführung auch den Verlauf der Fußball-WM 2022 in dem Wüstenstaat abwarten und die Situation danach neu bewerten wolle.