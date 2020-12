Bericht: Bayern-Talent Stiller vor Wechsel zu Hoffenheim und Ex-Trainer Hoeneß

Außerdem dürfte auch Sebastian Hoeneß, der in der vergangenen Saison mit dem FC Bayern II die Meisterschaft in der 3. Liga gewann, seinen Ex-Schüler nicht vergessen haben. Der neue Trainer der TSG hatte Stiller selbst aus der U19 des FC Bayern zur U23 befördert und ihn zum unverzichtbaren Stammspieler geformt. Die Entwicklung Stillers verlief so beeindruckend, dass im Sommer auch Ligakonkurrent Werder Bremen an einem Transfer des Sechsers ins Team von Trainer Florian Kohfeldt interessiert gewesen sein soll.