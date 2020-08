Von Tor-Maschinen bis Sieges-Serie: Das sind die neuen Rekorde des FC Bayern München

Der FC Bayern München jagte in der Triple-Saison 2019/20 einige Rekorde. Die eindrucksvollen Bestleistungen unterstreichen die bis dato wohl erfolgreichste Spielzeit seit der Vereinsgründung im Februar 1900. Ein Überblick nach dem Champions-League-Sieg in Lissabon.

Sieges-Serie in der Champions League Mit dem Finalsieg gegen Paris Saint-Germain stellte der FC Bayern einen Champions-League-Rekord auf. Noch nie zuvor hat eine Mannschaft elf Spiele nacheinander in Europas Fußball-Königsklasse gewonnen. Die bisherige Bestmarke von zehn Siegen in Serie hatten die Münchner erstmals zwischen April und November 2013 aufgestellt und nun mit ihrem Sieg im Finale in dieser Saison geknackt. Rekordgewinner Real Madrid schaffte zwischen April 2014 und Februar 2015 "nur" zehn Siege am Stück. Innerhalb einer Spielzeit war ein solcher Erfolgslauf schon vor dem Endspiel eine Premiere. Die ersten zehn Partien einer Saison in der Champions League zu gewinnen, das war vor den Bayern noch keiner Mannschaft gelungen. Siege in allen Begegnungen einer Königsklassen-Spielzeit sind ebenfalls ein Novum. Dabei hätten die Münchner diesmal allerdings den Vorteil einer verkürzten Europacup-Saison, da Viertelfinale und Halbfinale beim Turnier in Lissabon nur jeweils in einer Partie und nicht mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurden. Als Titelgewinner ungeschlagen blieb zuletzt Manchester United. Dem englischen Rekordmeister gelang dieses Kunststück beim Triumph in der Saison 2007/08.

Tormaschine in der Königsklasse 43 Treffer erzielten die Bayern bei ihren elf Siegen in der abgelaufenen Champions-League-Saison. Der bisherige Vereinsbestwert waren 33 Treffer in der Saison 2014/15 unter Pep Guardiola. Auch auch einen anderen Rekord bei den Toren stellten die Bayern auf. Der FCB blickt auf einen Schnitt von 3,9 Toren pro Spiel zurück - das ist klarer CL-Rekord! Auf Platz zwei liegt hier Final-Gegner PSG (Saison 2017/18) mit einem Schnitt von 3,4 Treffern pro Spiel.

Bestwerte gegen Barca Erstmals in 28 Jahren Champions League glückten einer Mannschaft in einer K.o.-Runde acht Tore in einem Spiel. Im 250. Königsklassenspiel trafen die Bayern erstmals achtmal. Acht Tore in einem Europapokalspiel kassierte der FC Barcelona nie zuvor. Zudem bemerkenswert war der Spielstand nach 31 Minuten - 4:1! Niemals zuvor erzielte ein Team in einem Champions-League-Match so früh vier Treffer in einer Partie.

So feiert der FC Bayern den Champions-League-Titel 2020 in Lissabon Nach dem Finalspiel verbringt die Mannschaft und Delegation des deutschen Rekordmeisters noch einen gemeinsamen letzten Abend im Teamhotel in Lissabon. Die Stimmung ist ausgelassen. ©

Lewandowski erstmals Torschützenkönig Robert Lewandowski ist als erster Profi aus der Bundesliga Torschützenkönig der Champions League geworden. Der 32-Jährige war mit 15 Treffern die unangefochtene Nummer eins in der beendeten Königsklassen-Spielzeit. Hinter Lewandowski folgen Erling Haaland, der für RB Salzburg und Borussia Dortmund insgesamt zehnmal traf, sowie Bayern-Profi Serge Gnabry mit neun Toren. Lewandowski fehlten nur zwei Treffer zur Einstellung des 17-Tore-Rekordes von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2013/14. Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda gratulierte seinem Landsmann via Twitter: "Robert Lewandowski ist Torschützenkönig der Champions League. Bravo! Glückwunsch!" Neben den 15 Buden in der Champions League, traf der 23-Jährige insgesamt 34 Mal in der Bundesliga und sechs Mal im DFB-Pokal.

Müller ist Champions-League-Rekordspieler Bayern-Profi Thomas Müller ist mit 115. Einsätzen alleiniger deutscher Rekordspieler in der Champions League. Der Ex-Nationalspieler teilte sich diese Fußball-Bestmarke vor dem Finalturnier in Lissabon mit seinem früheren Münchner Teamkollegen Philipp Lahm (112 Partien). Der 30 Jahre alte Müller bezeichnete den Einsatzrekord in Europas Königsklasse als "etwas Schönes, wenn man irgendwann nach der Karriere zurückblickt". Sie sei aber für ihn aktuell nur "eine Durchgangsstation", da er noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen wolle. Müller hat seinen Vertrag beim FC Bayern erst bis 2023 verlängert. Eine weitere Top-Quote des Ex-Nationalspielers: Allein Cristiano Ronaldo (67 Tore) und Lionel Messi (47) trafen in K.o.-Spielen der Champions League öfter als Müller, der gegen Barcelona seine Treffer 22 und 23 bejubeln konnte - im Halbfinale gegen Lyon und Endspiel gegen Paris konnte der 30-Jährige nicht mehr nachlegen.