Nach Champions-League-Auslosung: Bayern-Trainer Nagelsmann warnt vor Atlético - "Parken nicht nur hinten drin"

Die Partien für das Champions-League-Achtelfinale stehen fest. Der FC Bayern München bekommt es in den Begegnungen, die nach der Winterpause zwischen dem 15. Februar und 16. März ausgetragen werden sollen, mit Atlético Madrid zu tun. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich am Montag bei der Pressekonferenz der Münchener vor dem für Dienstag (18.30 Uhr, Sky) angesetzten Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart zu dem "Königsklassen"-Duell mit dem amtierenden spanischen Meister. "Es ist ein Klub, der über mehrere Jahre erfolgreich ist auf internationalem Boden und der seit mehreren Jahren mit dem gleichen Trainer arbeitet, der sehr emotional ist", sagte Nagelsmann: "Es ist aber nicht so, dass sie nur hinten drin parken, was man oft hört, wenn man mit ihnen spricht. Sie haben auch eine gute fußballerische Qualität."

