Bayern-Trainer Hansi Flick: Coutinho in Wolfsburg wieder im Kader - Süle-Comeback im Pokalfinale?

Kommt es beim FC Bayern München doch noch einmal zu einem Comeback von Philippe Coutinho? Die Leihgabe des FC Barcelona wird nach rund achtwöchiger Verletzungspause am letzten Bundesliga-Spieltag in der Partie beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) zumindest im Kader der Münchener stehen. Das bestätigte Trainer Hansi Flick. Dagegen kommt die Begegnung für den im Aufbautraining befindlichen Niklas Süle "noch etwas zu früh", ergänzte Flick.