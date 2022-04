Ein Jahrzehnt der Bayern-Dominanz in der Bundesliga: Zehn Titel, zehn Geschichten

Durch den 3:1-Erfolg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Duell Tabellenführer gegen Verfolger ist das Ding durch und die Meisterschale kann frisch aufpoliert werden, um an ihren angestammten Platz zurückzukehren. Kapitän Manuel Neuer & Co. schafften am Samstagabend Klarheit und gegen den BVB den achten Pflichtspiel-Erfolg in Serie (die sieben bisherigen sind bereits die längste Siegesserie in der Historie des deutschen Top-Duells).

