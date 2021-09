Der FC Bayern ist bereits früh in der Saison in einer Top-Verfassung. Nicht nur der 3:0-Sieg zum Auftakt der Champions League gegen den FC Barcelona zeigte, zu was der deutsche Rekordmeister in dieser Saison wieder in der Lage ist. Auch die Generalprobe am vergangenen Wochenende gestalteten die Bayern erfolgreich. Gegen den Aufsteiger Greuther Fürth setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:1 durch. Einziger Wermutstropfen: Benjamin Pavard musste nach einem groben Foulspiel frühzeitig vom Platz und muss nun zwei Spiele in der Bundesliga von der Tribüne aus zuschauen. Mit Dynamo Kiew trifft man auf den vermutlich schwächsten Gegner in der Gruppenphase (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) und ein weiterer Sieg ist fest eingeplant - es wäre wettbewerbsübergreifend der neunte in Folge.

Anzeige