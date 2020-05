FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Online-Stream sehen

Mit Eintracht Frankfurt haben die Bayern noch eine Rechnung offen. Das herbe 1:5 gegen die Hessen besiegelte im November 2019 das Aus des zu diesem Zeitpunkt ohnehin in der Kritik stehenden Niko Kovac. Seither leitet Hansi Flick die Geschicke beim Rekordmeister - mit großem Erfolg. Die Bayern stehen in sämtlichen Wettbewerben gut da, stehen unter den letzten Vier im DFB-Pokal sowie mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Auch in der Bundesliga fanden sie unter Flick den Weg zurück an die Spitze. Am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gilt es diese mit einem Erfolg gegen die Eintracht zu festigen.