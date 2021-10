Lange mussten die Anhänger von Eintracht Frankfurt warten. Nun ist endlich der Knoten geplatzt. Nach zuletzt sechs Unentschieden in Serie und noch keinem Pflichtspielsieg sorgte der Auswärtssieg gegen Royal Antwerpen (1:0) in der Europa League für ein tiefes Durchatmen. Goncalo Paciencia verwandelte kurz vor Schluss den den fälligen Elfmeter. Eine echte Aufbruchstimmung will in Frankfurt und bei Eintracht-Coach Oliver Glasner aber nicht aufkommen. Denn nun wartet der momentan stark aufspielende Rekordmeister FC Bayern München. Dennoch will man für eine Überraschung sorgen.