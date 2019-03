FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Kantersieg gegen den FSV Mainz 05

Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League hat der FC Bayern wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Zum dritten Mal in Folge gewinnen die Münchner in der Bundesliga mit fünf Toren oder mehr - dieses Mal fiel der FSV Mainz 05 dem Rekordmeister zum Opfer. Am Ende stand es 6:0 - neben dem Debüt-Treffer vom 18-jährigen Alphonso Davies stach vor allem James Rodriguez bei der Bayern-Gala hervor. Der Kolumbianer war mit seinen drei Treffern maßgeblich für den Kantersieg seiner Mannschaft verantwortlich.

Mit dem Sieg am 27. Spieltag holte sich der FC Bayern die Tabellenführung in der Bundesliga vom direkten Konkurrenten Borussia Dortmund wieder. Am Samstag konnte der BVB im Kampf um die Meisterschaft vorlegen und Hertha BSC knapp, aber verdient mit 3:2 schlagen. Für den FCB war nach dem Sieg gegen Wolfsburg es bereits das zweite 6:0 in Folge in der Bundesliga.