FC Bayern und Union Berlin in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg des Tabellenführers

Mit einem 2:0 (1:0)-Pflichtsieg bei Union Berlin ist Tabellenführer FC Bayern München erfolgreich aus der Coronavirus-Pause der Bundesliga zurückgekehrt. Zunächst taten sich die Münchener schwer, mussten nach Intervention des Videoassistenten (VAR) zurückgenommenen Treffer von Thomas Müller akzeptieren und hatten in der Folge etwas Mühe, die gut sortierte Defensive der Köpenicker in Bedrängnis zu bringen. Erst ein von Robert Lewandowski verwandelter Foulelfmeter brachte dem FCB die 1:0-Führung (40.). Benjamin Pavard erhöhte in der Schlussphase nach einer Ecke von Joshua Kimmich auf 2:0 (80.) aus Sicht der Gäste. Für den SPORTBUZZER hat Patrick Strasser die Leistungen der Bayern-Stars bewertet.